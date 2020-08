Stiri pe aceeasi tema

- Copii in varsta de 12 ani si peste ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, potrivit recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) publicate vineri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.OMS a reunit un grup de experti internationali…

- Restricții noi in Italia, dupa creșterea cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului italian al Sanatații, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 642 de cazuri noi de COVID-19, in creștere fața de raportarea anterioara. Cel mai mare numar inregistrat, in 24 de ore, incepand…

- Noi restricții in Paris. Masca a devenit obligatorie in zonele deschise aglomerate. Un alt mare oras turistic anunta o noua restrictie in criza de coronavirus, respectiv obligatia de a purta masca de protectie in zonele aglomerate. Masura se aplica la Paris. Noua masura a autoritatilor franceze urmeaza…

- Purtarea mastii va fi obligatorie de luni in unele zone foarte frecventate din Paris si regiunea pariziana, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile sustin ca toti indicatorii arata ca virusul circula din nou mai activ in regiune, insa nu detaliaza zonele…

- Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-a exprimat vineri ingrijorarea fata de accelerarea covid-19 in anumite tari din Europa si indeamna la o pastrare a reactiei si la o ridicare a restrictiilor ”cu atentie”, eventual la reimpunerea acestora in caz de nevoie, relateaza AFP.

- Amenințarea unui al doilea val al pandemiei este reala. Afirmația a fost facuta de ministrul german al sanatații. El a indemnat la purtarea maștii in spațiile inchise. In Belgia și in Croația a devenit obligatorie purtarea acestui accesoriu.

- Membrii Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI) a Parlamentului European au subliniat joi nevoia de cooperare globala in raspunsul la COVID-19, intr-o dezbatere cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit unui…

- Astfel, vineri, Guvernul britanic a respins recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in magazine si alte spatii publice, dupa ce a ordonat folosirea lor in mijloacele de transport public din 15 iunie, relateaza dpa, citata de Agerpres. The British Medical Association, un sindicat…