- Simin Aysel Florescu, directorul medical al Spitalului „Victor Babeș”, a vorbit, in cadrul interviului “In fața ta” de la Digi24, despre ce conține noul vaccin Sars-CoV-2 și care sunt beneficiile fața de vechile tehnologii folosite in seruri antivirale. Aceasta a mai explicat și cum este avizat un…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” Timisoara au introdus in schema de tratament anti-COVID, aprobata de Ministerul Sanatatii in urma cu doua luni, un medicament care da rezultate remarcabile. Favipiravir, folosit cu succes in Japonia, este un medicament din categoria antiviralelor,…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Seful Clinicii 2 Infectioase din cadrul Spitalului “Victor Babes” din Timisoara, Virgil Musta, a declarat, marti, ca unitatea medicala a ramas fara Remdesivir, unul dintre antiviralele administrate in tratarea bolnavilor cu COVID-19, relateaza Agerpres. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anunțat, insa,…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…