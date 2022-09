Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș l-a numit director interimar la Muzeul Satului Banațean pe Dorel Micle, cadru universitar care conduce Centrul de cercetari interdisciplinare al patrimoniului arheologic din cadrul Universitații de Vest din Timișoara.

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara desfașoara in acest moment un proiect in cadrul caruia persoanele de peste 18 ani din județele Caraș-Severin, Mehedinți și Timiș pot beneficia de screening pentru depistarea gratuita a diabetului, cancerului de prostata și a cancerului…

- In septembrie 2014, Dan Radosav, care asigurase o scurta perioada conducerea Muzeului Banatului, a caștigat concursul de director al Muzeului Satului Banațean, instituție pe care a condus-o timp de opt ani. La sfarșitul lunii trecute, el și-a anunțat demisia din funcție invocand motive de sanatate,…

- Mesteri populari din toata tara, la Targ in Timișoara. Intrarea este libera Muzeul Satului Banatean, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis, organizeaza in perioada 24-25 septembrie 2022 cea de-a XXII-a editie a Targului Mesterilor Populari, manifestare care conserva traditiile mestesugurilor artistice…

- Din dorința de a-și imbogați și diversifica oferta culturala, Muzeul Satului Banațean a inițiat o consultare publica in randul timișenilor, pentru a afla sugestiile celor care au vizitat sau doresc sa viziteze muzeul. Cei interesați sa contribuie la aceasta inițiativa sunt rugați sa completeze chestionarul…