- Directorul Autoritatii Vamale Romane, Dinu-Octavian Nicolescu, a fost retinut pentru trafic de influenta de procurorii DNA, pentru fapte comise in perioada in care ocupa functia de director economic in cadrul Ministerului Mediului. "In luna aprilie 2020, inculpatul Nicolescu Dinu-Octavian, printr-un…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 aprilie 2023, a inculpatului NICOLESCU DINU-OCTAVIAN, la data faptei director economic in cadrul Ministerului…

- DNA anunta, miercuri, retinerea lui Dinu-Octavian Nicolescu, director in Autoritatea Vamala, fost director economic in Ministerul Mediului, pentru trafic de influenta. El ar fi cerut 1 million de lei de la un om de afaceri, pretinzand ca poate interveni pentru anularea obligatiilor fiscale pe care acesta…

- Nuța Marius Ionel, director al Direcției Control Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul Agenției Domeniile Statului (ADS), a fost reținut de Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența, anunța DNA. La mijloc este vorba de o…

- Un comisar sef de politie in cadrul Directiei Generale Anticoruptie a fost retinut pentru comiterea a doua infractiuni de trafic de influenta, pentru ca ar fi cerut unui barbat 20.000 de euro pentru a facilita angajarea acestuia si a sotiei acestuia ca asistenti medicali la Serviciul Judetean de Ambulanta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a unui ofițer DNA, pentru trafic de influența. Radu Andronache, comisar șef de poliție in cadrul Direcției Generale Anticorupție, a fost reținut, ieri, pentru comiterea…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii Catalin Adrian Cojocaru, la data faptelor si in prezent director general adjunct al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agentiei…

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 31 ianuarie 2023, a unui inculpat, om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de cumparare…