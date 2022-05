Stiri pe aceeasi tema

- Finala Eurovision de anul acesta este umbrita de scandalul din jurul voturilor acordate de Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, Romania și San Marino. Acuzațiile EBU au mers pana acolo, incat astazi Romania este acuzata, inclusiv de calificare in seminfinala prin frauda. Ca urmare a acuzațiilor…

- TVR investigheaza acuzatiile aduse de European Broadcasting Union (EBU), dar dezaproba modul in care a gestionat situatia generata de voturile exprimate de juriile nationale, cu ocazia semifinalelor si a finalei concursului Eurovision 2022, potrivit Agerpres.

- Televiziunea publica a transmis, luni, un comunicat de presa in care a prezentat componența juriului Romaniei pentru Eurovision și notele acordate pentru fiecare țara in parte. Din juriu au facut parte artiști precum Sanda Ladoși sau Luminița Anghel, iar juriul a acordat cele mai multe puncte Moldovei.

- Eda Marcus, prezentatoarea TVR, a publicat pe Instagram inregistrarea cu momentul "Bucharest is calling", consternarea ei atunci cand Televiziunii Romane i-a fost refuzata de catre EBU (European Broadcasting Union) transmiterea in direct si anuntarea punctajului juriului pentru Eurovision 2022.…

- Prezentatoarea TVR Eda Marcus a publicat pe Instagram inregistrarea momentului „Bucharest is calling” in care TVR i-a fost refuzata de catre European Broadcasting Union (EBU) anunțarea in direct a punctajului juriului din Romania pentru Eurovision 2022. Organizatorii au anunțat, pe scena Eurovision…

- Televiziunea publica din Romania reacționeaza dupa izbucnirea scandalului privind anularea votului juriului Romaniei de catre organizatorii Eurovision și transmite ca regulile au fost schimbate in timpul jocului, cerand explicații organizatorilor.

- Acuzații de frauda la Eurovision 2022. Juriile din șase țari, printre care și Romania, au fost eliminate din calculul notelor finale. Acuzațiile au fost formulate de Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU). Potrivit acestora, au fost identificate anumite tipare de vot incorect in rezultatele…

