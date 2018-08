Directorul adjunct al Carierei Roșiuța, Nelu Enescu, fost candidat PNL in 2016 la Primaria Corcova, a fost obligat de Curtea de Apel Craiova, sa plateasca patronilor unei crame din Mehedinți despagubiri in suma de peste 60.000 de lei. Asta pentru ca minerul șef și-a construit un lac de pește in apropierea podgoriei, afectand panza freatica a VITICOLA Corcova SRL. Proprietarii cramei, un francez și un roman, i-au cerut, in instanța lui Enescu sa-și desființeze iazul de pe proprietate și sa le plateasca daune in valoare de 53.420 de euro. De altfel, la adresa lui Enescu s-au facut mai multe…