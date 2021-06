Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Liceului Roman „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a fost eliberat din funcție printr-un ordin a ministrei interimare a Educației, Culturii și Cercetarii, Liliana Pogolșa. Anunțul a fost facut de catre acesta pe pagina sa de Facebook.

- Fostul secretar de stat la Ministerul Sanatații și director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, dr. Andreea Moldovan, lucreaza, acum, la Organizația Mondiala a Sanatații. Moldovan face parte din departamentul care se ocupa de prevenția și controlul infectarilor Covid-19. Anunțul a fost postat…

- Ca orice unitate școlara care se respecta, Liceul Iuliu Maniu, prin conducerea sa, trimite comunicate de presa la toți cei care difuzeaza informații pe plan local. Astfel, astazi a fost transmis un comunicat oficial privind planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Așa cum am anunțat inca…

- Ca orice unitate școlara care se respecta, Liceul Iuliu Maniu, prin conducerea sa, trimite comunicate de presa la toți cei care difuzeaza informații pe plan local. Astfel, astazi a fost transmis un comunicat oficial privind planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Așa cum am anunțat inca…

- Elevii claselor a VI-a sustin, joi, proba la Matematica si Stiintele naturii din cadrul Evaluarii Nationale. La proba sunt asteptati sa participe peste 181.000 de elevi inscrisi in clasa a VI-a la inceputul anului scolar. Miercuri, ei au dat proba la Limba si comunicare. Evaluarea competentelor fundamentale…

- Directorul Liceului cu predare in limba romana "Lucian Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev, se afla in stare grava la spital, dupa ce ieri a fost implicat intr-un accident cumplit la Caușeni. Despre aceasta, Iovcev a scris pe pagina sa de Facebook.

- Gabriela Eminovici, medicul șef al Secției Clinice Cardiologie 1 din Sibiu a murit din cauza COVID-19. Anunțul a fost facut pe Facebook de reprezentanții spitalului din Sibiu. Victima avea 55 de ani. „Dragi...

- CHIȘINAU, 18 apr - Sputnik. Anunțul despre decesul Valentinei Chirtoaca a fost facut de fostul președinte al Partidului Liberal Mihai Ghimpu pe pagina sa de Facebook. „Am vrut astazi, dupa ce m-am rugat toata noaptea la Dumnezeu ca sa-i mai dea puteri surorii Valentina - mamei ex-Primarului…