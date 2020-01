Stiri pe aceeasi tema

- Fara revelion in strada, la Alexandria, dupa ce firma organizatoare nu a obținut autorizație pentru focul de artificii in Eveniment / on 30/12/2019 at 16:45 / Revelionul in strada, organizat la finalul fiecarui an de Primaria Alexandria, nu se va mai ține și anul acesta, dupa ce firma care trebuia…

- Un barbat din Blaj, care monta fibra optica in zona Garii Oraștie, a murit electrocutat. Accidentul de munca s-a petrecut luni dupa-amiaza. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii T.F. au fost sesizati luni, in jurul orei 12.30, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de ani, din Blaj, s-a electrocutat…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 79,86% (373.376) din voturile valabile exprimate in judetul Cluj, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa numararea voturilor din 99,39% dintre sectiile de votare.Pe de alta parte, candidatul PSD, Viorica Dancila,…

- ISU Timis a fost sesizat, marti dimineata, de directoarea unei gradinite private din Timisoara ca aceeasi firma care a facut deratizarea in blocul de pe strada Mioritei a operat si in gradinita in urma cu o zi, astfel ca la unitatea de educatie a fost deplasata o echipa CBNR si au fost evacuati aproape…

- Este vorba despre o firma de apartament, infiintata in iulie 2015. Ultima cifra de afaceri, cea din 2018, a fost de 142.759 de lei, cu profit 89.556 lei. Potrivit informatiilor fiscale, firma […]

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au murit 3 persoane se numește Bistim Dera SRL și se recomanda drept o companie care colaboreaza cu multe firme din oraș. “Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte. Cereți numele firmelor multumite de serviciile…

- Firma din Timisoara angajeaza: – muncitori necalificati – lacatusi mecanici – sudori Informatii la telefon 0722652132 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- MHP – A Porsche Company a deschis, oficial, biroul din Timișoara, care este al doilea din Romania, dupa cel din Cluj Napoca, al companiei cu aproximativ 3.000 de angajați, prezenți cu 14 locații in 6 țari din intreaga lume. Firma este afiliata concernului Porsche, lider din sfera IT, dedicata dezvoltarii…