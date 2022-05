Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cibernetic asupra site-ului MApN a fost „un atac simbolic”, care nu a afectat baze de date sau sistemul de comanda și control, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu a fost decat un atac la site-ul nostru de prezentare, pentru transparența și relații publice, deci, la o platforma exterioara,…

- Sistemul penitenciar romanesc a progresat in ultimii ani si nu este mai prejos decat alte sisteme din Europa, a afirmat miercuri ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care a avut o intalnire de lucru cu directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Dan Halchin, si cu 40 de directori…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta,organizeaza luni, 18 aprilie 2022, ora 18.00, in Aula Bibliotecii Judetene, masa rotunda cu tema "Timpul ce ne a fost luat: gulagul romanesc in patru istorii personale" avandu i ca invitati pe domnii Alexandru Mihalcea, George Cusa, Mirel Stanescu, Chiselef…

- Mediul academic romanesc poate primi pana la 10.000 de studenti ucraineni Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Mediul academic românesc poate primi pâna la 10.000 de studenti ucraineni. Presedintele Klaus Iohannis a reamintit ca atât…

- Sistemul bancar e solid și lichid, funcționeaza in parametri normali, cursul valutar este stabil și nu exista risc de recesiune, chiar daca va fi o incetinire economica, a declarat, luni, la Digi24, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Cristian Popa a spus ca rata inflației anunțata…

- Situatia din Ucraina nu va afecta semnificativ cursul de schimb al leului Situatia din Ucraina nu va avea un impact semnificativ asupra cursului de schimb al leului, daca acest conflict militar nu se extinde, iar moneda nationala îsi va continua tendinta de depreciere graduala si limitata…

- Sistemul bancar romanesc este sub control si nu are nicio problema, in prezent, in urma situatiei create intre Rusia si Ucraina, a transmis Dan Suciu, purtatorul de cuvat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), informeaza ZF.

- Fostul președinte Traian Basescu crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii, iar UE ar trebui sa fie cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei.