- Autostrada Ploiesti-Brasov ar putea intra in executie in trei ani insa pana atunci exista niste proiecte pentru fluidizarea traficului pe DN1, a anuntat duminica, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita. Aceasta a precizat, la Digi24,…

- Deschidere integrala a traficului pe Lotul 1 respectiv finalizarea Lotului 2 din Autostrada A10 Sebeș – Turda va avea loc in luna iunie 2021, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al CNAIR, Mariana Ionița a avut joi, 10 decembrie, ultima…

- Dupa ce, miercuri, a fost inaugurat primul tronson din viitoarea A7 Ploiești - Pașcani, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca, anul viitor, va incepe execuția și pe primul sector, cel intre Ploiești și Buzau.

- Sectorul de autostrada Sibiu – Fagaras va fi finalizat pana prin anul 2025, insa sectorul Fagaras – Brasov este defazat, a declarat directorul pentru Fonduri Europene din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristina Amarazeanu, citata de Agerpres. Cristina Amarazeanu…

- Curtea de Apel Bucuresti obliga Compania de Drumuri sa anuleze contractul semnat in luna septembrie cu firma omului de afaceri Dorinel Umbrarescu pentru constructia tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti. "Dupa castigarea tronsoanelor 3 si 4 Slatina-Pitesti de catre UMB in iunie,…