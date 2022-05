Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, joi, pe Lucian Ovidiu Heius presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat, si i-a cerut acestuia ca principal obiectiv cresterea nivelului de colectare a taxelor la buget, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.

- Doua dintre obiectivele noului director al Palatului Copiilor din Suceava, profesorul de muzica Daniel Aneculaesei, vizeaza extinderea infrastructurii educaționale și creșterea vizibilitații publice a instituției. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, el a mai afirmat ca nu va abandona proiectele…

- Jumatate dintre romani considera ca situatia lor financiara din acest an s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. La intrebarea cum apreciaza situatia…

- „Sunt deosebit de fericit ca am fost invitat la discuții inca de la inceputurile formațiunii. Ii felicit pentru congres pe George Simion. Sunt un susținator al AUR, nu membru. Este un partid care a aratat ca are interes național: cetațenii Romaniei, dar și in context internațional, cu partenerii noștri…

- Liderul PNL Florin Cițu spune ca e nevoie rapid de masuri care sa creasca nivelul de trai al romanilor pentru a compensa explozia ratelor și a facturilor, dar și majorarile de prețuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cresterea preturilor din ultima perioada a afectat puternic puterea de cumparare a romanilor, astfel ca, pentru mare parte din populatie, plata tuturor cheltuielilor, de la utilitati la rate si produse alimentare a ajuns o adevarata provocare, iar perspectivele nu se arata deloc optimiste, potrivit…

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Armata rusa a ocupat ieri zona Cernobil, starnind o ingrijorare deosebita. Accidentul nuclear de la Cernobil a fost un accident major, produs la 26 aprilie 1986, cand a avut loc…

