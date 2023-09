Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 40 de ani a fost ucisa in Italia. Primele indicii, dupa moartea ei, in ianuarie, erau de cauze naturale, insa dupa 8 luni a fost reținut iubitul ei.Alina Cozac a murit acasa la sfarșitul lunii ianuarie, la varsta de 40 de ani, din cauza unei presupuse boli. Rudele nu au crezut…

- Doi oameni au murit și 58 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Printre victime se afla și 39 de pompieri iar 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

- In luna iulie a acestui an, politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, aproximativ 200 de misiuni de indepartare sub escorta a strainilor de pe teritoriul Romaniei. In patru cazuri, strainii au fost indepartati pana in tara de origine. In luna iulie a acestui an, politistii de imigrari…

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv de catre instanța suprema la șase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015 și in care fusese condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Curtea Suprema din Italia a admis saptamana trecuta extradarea acestuia in…

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dupa-amiaza cu o aeronava. Avionul care l-a adus pe Darius Valcov in țara a aterizat la ora…

- O romanca de 32 de ani stabilita Riesi, Sicilia, a fost gasita moarta in locuința ei, dupa ce s-ar fi sinucis de frica iubitului ei extrem de violent. Culmea este ca tocmai acesta a alertat autoritațile anunțandu-le prin telefon ca femeia avea de gand sa-și puna capat zilelor.

- Oana Bonacorsi, fosta profesoara, a reușit sa devina antreprenor in Italia. Romanca vinde modelele sale unice pe Reverly, o platforma internaționala dedicata pasionaților de activitați manuale.

- Anica este o romanca care a fost data disparuta dupa ce a plecat de la serviciu, apoi a fost gasita moarta in Italia. Dupa ce s-a aflat din autopsia ei ca a fost ucisa, acum s-a aflat cine este barbatul care a omorat-o. Barbatul ii daruise romancei suma de 5000 de euro. Iata ce se știe despre acesta!