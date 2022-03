Stiri pe aceeasi tema

- LOT Polish Airlines, unul dintre cei mai vechi transportatori din lume, opereaza pentru prima data la IASI Airport, pentru a veni in sprijinul persoanelor ce sosesc din Republica Moldova și Ucraina. In plus, Wizz Air introduce doua destinații in premiera de pe IASI Airport. Compania va opera zboruri…

- Aeroportul Internațional Iași și compania Blue Air anunța deschiderea rutei directe Iași-Munchen (și retur), prima cursa fiind programata in data de 10 iunie 2022. Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air, a declarat: „Blue Air se angajeaza sa continue sa iși consolideze prezența in Iași. Suntem…

- De la Iasi, avioanele vor decola zilnic catre Bucuresti la orele 5.00 si 15.00, zborurile retur fiind programate la 6.35 si 16.35. Pe site-ul companiei aeriene se pot achizitiona bilete pentru aceasta ruta. Blue Air are in prezent trei zboruri pe saptamana intre Iasi si Bucuresti, in timp ce Tarom are…

- Cele mai multe au plecat cu doua toamne in urma la Bacau. Munchen, Torino si Luton se numara printre cele care ar putea reveni pentru luna iunie Iasul va fi legat din nou pe calea aerului de Munchen, incepand din 10 iunie, anunta boardingpass.ro. Conducerea Blue Air mutase aceasta destinatie de la…

- Anul trecut, traficul de pasageri a crescut cu o treime fata de cel inregistrat in primul an de pandemie. Conducerea regiei se asteapta la o crestere consistenta si in 2022, an care inseamna si deschiderea santierului de extindere a infrastructurii aeroportuare. Aeroportul a incheiat si anul 2021…

- Directorul general al aeroportul din Iasi, Romeo Vatra, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca 2021 a fost un an bun pentru aerogara ieseana, in ciuda restrictiilor pe fondul pandemiei care au existat in special in primul semestru. Anul trecut, aerogara din Iasi a fost tranzitata de 639.532…

- Traficul pe aeroportul iesean a crescut, in anul 202,1 cu 37 la suta fata de anul anterior si a ajuns la aproape 640.000 de pasageri, conducerea aerogarii sperand ca valul cinci al pandemiei sa nu fie atat de restrictiv, iar numarul de pasageri sa treaca de 800.000 in acest an. Directorul general al…

- Odata cu deschiderea bazei permanente Blue Air, la Aeroportul Iasi, se vor introduce 5 noi zboruri, incepand cu 27 martie. Astfel se vor opera noi zboruri spre Barcelona (El Prat), Paris (Charles de Gaulle), Roma (Fiumicino), Bruxelles (Zaventem), Koln. Vor fi și curse sezoniere spre insulele grecești…