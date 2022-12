Directoarea economică de la Muzeul Țăranului Român, trimisă în judecată de DNA. A achiziționat consumabile și produse de curățenie la prețuri supraevaluate Directoarea economica de la Muzeul Țaranului Roman a fost trimisa in judecata, miercuri, de DNA din cauza ca ar fi achiziționat consumabile și produse de curațenie la prețuri supraevaluate de la o firma controlata de familia ei. Procurorii o acuza de uzurparea funcției in forma continuata, deoarece ar fi facut 21 de achiziții de la […] The post Directoarea economica de la Muzeul Țaranului Roman, trimisa in judecata de DNA. A achiziționat consumabile și produse de curațenie la prețuri supraevaluate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

