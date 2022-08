Stiri pe aceeasi tema

- Compania japoneza isi va reduce participatia la retailerul online Alibaba la 14,6%, de la 23,7%, prin decontarea contractelor forward preplatite. SoftBank a inregistrat o pierdere de 50 de miliarde de dolari la filiala sa de investitii Vision Fund, in prima jumatate a anului, din cauza evolutiei negative…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica, Marinela Radu ar fi lovit-o pe Denisa Ionița, directorul economic al instituției. Incidentul s-ar fi petrecut miercuri, 10 august a.c., intr-unul dintre birourile DSP Ialomița. Funcționarii instituției susțin ca intre cele doua exista un conflict…

- Nr. 54293 din 02 August 2022 BULETIN DE PRESA Un barbat de 49 de ani din localitatea Crunti a fost depistat in flagrant de politistii ialomiteni in timp ce conducea un autoturism sub influenta alcoolului. La data de 1 august a.c., in jururl orei 22:30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…

- Cantitatea de titei detinut in Rezerva Strategica de Petrol (SPR) a scazut la 469,9 milioane de barili in saptamana incheiata pe 29 iulie, conform datelor DOE, in urma celei mai mici retrageri saptamanale efectuate din luna mai. Presedintele american Joe Biden a stabilit in martie un plan de a elibera…

- Politistii din cadrul Sectiei Rurale de Politie Blejoi au efectuat, miercuri, patru perchezitii domiciliare in doua comune din judetul Ialomita intr-un dosar de furt calificat si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat, potrivit Agerpres.Conform Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,…

- Un sofer a murit, sambata, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un gard, in localitatea Jilavele, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ialomita. „Din verificarile efectuate la fata locului a reiesit ca, in timp ce un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Jilavele, conducea un autoturism…

- De-a lungul timpului, politisti au avut multe nemultumiri referitoare la salariile pe care le primesc si in privinta conditiilor de munca. In 2 februarie 2022, mii de politisti din toata tara au protestat in Bucuresti, nemultumiti ca nu au primit la salariu banii promisi de guvern in urma cu trei…

- Potrivit procurorilor anticoruptie, in perioada octombrie - decembrie 2021, Mihai Turcanu ar fi intervenit in mod nelegal intr-o procedura de achizitie publica desfasurata de institutie pentru atribuirea unui contract de furnizare produse cu specific sanitar - veterinar in valoare de 2.974.405 lei.Concret,…