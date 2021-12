Stiri pe aceeasi tema

- Angelica Fodor, sefa Centrul Crese din Ploiesti, arestata saptamana trecuta intr-un dosar privind fapte de coruptie si delapidare, a fost lasata in libertate de Curtea de Apel Ploiesti, in urma contestatiei. Procurorii care au instrumentat cazul nu aveau competenta pentru acest tip de caz.

- Sefa creselor din Ploiesti, Angelica Fodor, a fost pusa in libertate luni, 13 decembrie, de Curtea de Apel Ploiesti, care invoca incalcarea competentei DNA, a informat Agerpres . Decizia este definitiva. Directoarea Centrului Crese din Ploiesti, Angelica Fodor, a fost inițial retinuta intr-un dosar…

- Apar noi detalii in cazul angajatelor de la creșele din Ploiești acuzate de procurori ca furau din mancarea copiilor. Surse din ancheta au declarat pentru Ziare.com ca in farfuria copiilor, mulți dintre ei cu varsta sub un an, rar se intampla sa fie o bucata de carne. Procurorii au dispus masura controlului…

- Directoarea creselor din Ploiesti, arestata preventiv pentru 30 de zile in dosarul privind furtul de alimente si alte produse destinate copiilor S-au luat primele masuri impotriva celor 5 angajate ale Centrului de Crese din Ploiesti, acuzate de furt de alimente si produse de igiena, destinate copiilor.Directoarea…

- Aceasta este acuzata de luare de mita in forma continuata - banii fiind luati atat de la parinti care voiau sa isi inscrie copiii la cresa, cat si de la angajati , dar si de delapidare, pentru sustragerea de produse alimentare si de igiena din crese.Decizia nu este definitiva, dar este executorie.Alte…

- Tribunalul Prahova a admis, marti noapte, cererea procurorilor privind arestarea preventiva a Angelicai Fodor, sefa centrului care coordoneaza activitatea creselor din Ploiesti. Decizia instantei nu este definitiva, dar este executorie.

- Au furat de la gura copiilor si acum sunt in inchisoare. Este vorba despre directoarea Centrului de Crese din Ploiesti si inca patru angajate, care sunt acuzate ca au furat direct cu duba din mancarea si obiectele de igiena pentru copii. Directoarea ar fi primit si spagi si diverse "atentii" ca sa inchida…

- Cei trei inculpati din dosarul privind operatiuni de ecologizare executate in incinta rafinariei Vega, care au fost retinuti de DIICOT Ploiesti in urma unor perchezitii, au fost plasati, joi, sub control judiciar, decizia instantei fiind definitiva, anunța Agerpres. Potrivit portalului instantelor…