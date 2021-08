Directoarea circuitului de la Spa-Francorchamps, împușcată mortal de soțul ei Franțuizoica Nathalie Maillet, 51 de ani, directoarea celebrului circuit belgian de la Spa-Francorchamps a fost ucisa in noaptea de sambata spre duminica cu focuri de arma de catre soțul ei. Alaturi de aceasta, barbatul a impușcat-o mortal și pe o prietena de-ale ei, iar ulterior s-a sinucis, informeaza lefigaro.fr, care citeaza AFP, potrivit News. Potrivit presei locale, Nathalie Maillet a fost gasita moarta in casa, iar procurorii au anuntat ca soțul ei a ucis-o. Drama ar fi avut loc la miezul noptii, in casa familiei din localitatea belgiana Gouvy. La acel moment, Nathalie Maillet era alaturi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

