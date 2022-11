Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost saltat de polițiști in cadrul unui nou protest desfașurat pe strada Antiaeriana din Bucuresti. Se pare ca protestatarul nu ar fi respectat indicațiile date de oamenii legii. Polițiștii au intervenit marți seara in zona intersecției șoseaua Antieriana – strada Cojocaru Elena și Vasile…

- O femeie in varsta de 48 de ani din Hunedoara, in timp ce se afla in timpul programului de lucru in calitate de vanzatoare la o unitate comerciala situata din municipiul Hunedoara a fost batuta de un barbat nemulțumit ca bautura cu care a fost servit nu este rece, relateaza Ziarul Hunedoreanului. Acesta…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, la sosirea pompierilor, focul se manifesta violent intr-una dintre incaperile locuintei, cu mari degajari de fum in apartament si pe casa scarii."Din pacate, chiar daca incendiul a fost localizat in trei minute de la sosirea fortelor…

- Angelica Cadar și-a refacut viața? Fosta logodnica a lui Calin Geambașu a fost surprinsa langa un barbat misterios in timp ce mergea la cumparaturi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini.

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident violent petrecut vineri dupa-amiaza pe raza localitații Gura Ocniței. In urma impactului, unul dintre șoferi și o femeie, pasagera, au fost raniți. Victimele au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ ajunse la fața locului. Autoturismele…

- Judecatorii din Alba Iulia i-au redus pedeapsa unui barbat care și-a batut cu bestialitate iubita. Drama prin care a trecut femeia A fost batuta, pusa la podea, trasa de par și apoi lovita cu pumnii și picioarele. In același timp, iubitul ei o amenința și ii spunea ca ii va taia capul cu un cuțit. Ba…

- Inca la inceputul razboiului din Ucraina, mulți refugiați au fost primiți in casele oamenilor din toata lumea, fiind exprimata astfel solidaritatea in fața necazului unei națiuni. In ciuda ajutorului oferit acestor refugiați, exista și povești mai triste care contureaza scena unor drame. Astfel, prezența…