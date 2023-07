Directivă UE: FGA are termen de 6 luni să plătească despăgubirile RCA Conform unei directive UE, pe care ASF a transpus-o, deja, intr-un proiect legislativ, Fondul de Garantare a Asiguraților este obligat sa plateasca despagubirile din dosarele RCA ale firmelor falimentare in termen de șase luni de la depunerea solicitarii. Totodata, aceeași directiva europeana obliga firmele de asigurari sa majoreze limitele de despagubire ale polițelor la 6.450.000 […] The post Directiva UE: FGA are termen de 6 luni sa plateasca despagubirile RCA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratorii RCA vor plati suplimentar o contribuție speciala de la 1 iunie catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ale carui resurse financiare se estimeaza a fi insuficiente pentru a gestiona plați de sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) incepe sa plateasca creanțelor cuvenite creditorilor Euroins pentru ca ieri (17 mai) s-a implinit termenul legal de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare Euroins.

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FDA) anunta, miercuri, ca, avand in vedere ca au trecut 60 de zile de la ridicarea autorizatiei de functionare in cazul Societatii Euroins Asigurare-Reasigurare SA, a putut autoriza primele cereri de plata. Este vorba de peste o mie de cereri, in valoare de peste…

- Faliment Euroins: peste 12.000 de romani au depus cereri pentru deschiderea dosarelor de dauna, la FGA. Procedura și formulare Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a primit, pana in 17 mai, peste 12.000 de cereri de deschidere dosare de dauna din partea potențialilor creditori de asigurare ai societații…

- Și cu șoferii romani care au fost puși sa plateasca dublu in mai puțin de un an de zile cum ramane? Daca la scurt timp dupa anunțarea prabușirii Euroins, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in randul clasei politice au inceput sa fie preocupari legate de soarta a celor 2,8 milioane…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a primit peste 60.000 de cereri de plata, pana la data de 1 mai, din partea pagubiților și foștilor clienți Euroins, pentru acordarea unor despagubiri și respectiv restituirea de prime in urma rezilierii contractelor cu acest asigurator, insa…

- Unul dintre avocații ASF a facut o declarație halucinanta in fața instanței. Acesta a spus ca „justiția nu poate schimba decizia unei autoritați a statului”, in ciuda dovezilor aduse de reprezentanții EUROINS.Declarația avocatului nu este intamplatoare, ci denota un mod de comportament in cadrul ASF,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) susține ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) platește despagubiri in condiții mai dezavantajoase decat City Insurance sau Euroins. ”Atragem atenția asupra pericolului ca industria de reparații auto sa fie bagata…