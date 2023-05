Vești proaste pentru cei care se mai agațau de speranța ca vor putea circula cu autoturisme sub Euro 7. Ministerul Transporturilor a transpus o Directiva europeana intr-un proiect de lege, care introduce, practic, o taxa de poluare in tariful rovinietei, astfel ca cei fara mașini electrice sau cel puțin Euro 7 vor plati tarife duble. […] The post Directiva europeana impune, in Romania, taxa de poluare pentru mașini first appeared on Ziarul National .