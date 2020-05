Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Craiova a primit un extractor pentru PCR, teste pentru COVID si paturi. Cel mai nou aparat donat Spitalului din Banie este un videolaringoscop folosit in sectia ATI, anunța MEDIAFAX.Romanii au trecut, cu toții, intr-un fel sau altul, testul solidaritatii in aceasta perioada.…

- Au trecut aproape doua luni de la apariția primului caz de coronavirus in Romania și varful pandemiei, prognozat și re-re-prognozat de oficiali, refuza sa se arate. Spaima indusa de prorocirile cataclismului care se va abate asupra noastra cand se vor umple pana la refuz secțiile de ATI a cam disparut,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca Spitalele din Romania nu au primit pana ieri ,,nici macar un leu de la Ministerul Sanatații pentru echipamente de protecție și materiale sanitare in vederea combaterii epidemiei de COVID 19″, scrie hotnews.ro. Abia ieri, mi-au spus mai mulți manageri de spitale,…

- Spitalele publice din Romania au intrat in lupta impotriva pandemiei de coronavirus cu aproape 40.000 de angajați mai puțin decat numarul prevazut de normative. Deficitul de personal in spitalele din țaranoastra este de 17,46%, arata datele publicate marți de “Solidaritatea Sanitara”, una dintre cele…

- Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19, relateaza mediafax.Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care…

- Politistii romani au adus in tara, in ultima saptamana, zece persoane urmarite international si au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres.Citeste…

- Coronavirusurile fac parte dintre „virusurile guturaiului”, iar fiecare dintre noi a avut, de-a lungul vieții, „cel puțin o infecție cu coronavirus” – o forma mai veche și mai ușoara, a explicat, intr-un interviu acordat HotNews.ro, Catalin Apostolescu, medic specialist in boli infecțioase și purtatorul…

- Deputatul Marian Cucșa, vicepreședinte al comisiei parlamentare de control a activitații SRI, a cerut joi, pe pagina sa de socializare, „intrunirea CSAT pentru ca ne confruntam deja cu o problema de siguranta nationala”, dupa ce un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia a fost…