Direcţiile de Sănătate Publică vor emite decizii Directiile de Sanatate Publica vor emite decizii Foto: gov.ro "Prima si cea mai importanta problema este legata de cei peste 4.000 de cetateni români care fie au iesit la cerere din spital înainte de a fi vindecati, fie au fost diagnosticati pozitiv si nu s-au internat. Pentru aceste cazuri, Directiile de Sanatate Publica vor emite decizii care sa cuprinda, pe de-o parte, obligativitatea izolarii la domiciliu, pe de alta parte, reevaluarea starii de sanatate prin diagnosticare, urmând ca în cazul în care s-au vindecat, testul iesind negativ, normal,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

