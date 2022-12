Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari realizari ale vizitei președintelui Zelenski in Statele Unite este obținerea unei baterii de rachete Patriot. Este unul dintre cele mai moderne sisteme defensive pe care Kievul l-a solicitat de multa vreme pentru a face fața atacurilor aeriene ale Rusiei.

- "Centrala de la Cuciurgan are capacitatea sa produca energie electrica suficienta pentru toata Moldova si, cu acest, scop autoritatile de la Chisinau poarta tratative", a anuntat vicepremierul Andrei Spinu, la o emisiune televizata.

- In momentul de fața, terminalul DP World, aflat la doar 10 kilometri de Aiud, in localitatea Decea, este in plin proces de construcție. Potrivit reprezentanților companiei el va fi utilizat de companii din intreaga regiune. Va reamitim faptul ca lucrarile de construcție au demarat in luna martie a acestui…

- Opt autobuze „Solaris Urbino 18”, din lotul total de 16 unitați, au ajuns la Chișinau. Sunt autobuze articulate de capacitate mare, cu lungimea de 18 metri, din Suedia, care vor suplini cele mai solicitate rute din municipiul Chișinau, informeaza Direcția Generala Transport Public și Cai de Comunicație.…

- Baku susține decizia de a construi o cale ferata China – Kirgizstan – Uzbekistan cu acces la Marea Caspica. Acest lucru a fost declarat de președintele Ilham Aliyev la o reuniune a Primului Consiliu Interstatal dintre Azerbaidjan și Kirgizstan. „Azerbaidjanul are o infrastructura extinsa de transport,…

- Peste 150 de primari, președinți de raioane și județe, consilieri raionali, județeni și locali și-au dat astazi intalnire la Chișinau, la primul Forum al aleșilor locali ai Partidului Democrat din Moldova și ai Partidului Social Democrat din Romania. Evenimentul, desfașurat sub genericul „Unire prin…

- Luni, 10 octombrie, incep lucrarile de modernizare a echipamentelor de procesare a bagajelor de cala pe fluxul de plecari de la Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, a informat Compania Aeroporturi București. Costurile se ridica la 21 de milioane de euo, iar capacitatea de procesare a bagajelor va crește…

- 16 oameni, printre care doi copii, au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. Statistica ingrijoratoare se refera doar la primele trei zile ale lunii octombrie. Pacientii sunt din Balți, Caușeni, Chișinau, Dondușeni si Florești.