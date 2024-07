CARAȘ-SEVERIN – Este dezvaluirea pe care o face deputatul Silviu Hurduzeu, vizavi de scandalul generat de tot mai multele tragedii petrecute in țara noastra in ultima vreme! „Viața umana are prioritate!, subliniaza social-democratul. Lege pentru a-i proteja pe oameni de atacurile urșilor. In ceea ce privește Caraș-Severin, e important de știut ca Direcția Silvica s-a opus in trecut, in mai multe randuri, tentativelor de relocare a unor urși din alte zone ale țarii tocmai pentru ca in anumite paduri din județ se ajunsese la acel nivel maximal pe care il putea suporta fondul silvic. Tragedia de…