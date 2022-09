Directia Silvica B-N a alocat pentru populatie in anul 2022, o cantitate de 30,3 mii mc lemne de foc.

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: MEGA PERCHEZIȚII in Alba și in alte județe din țara la taietorii ilegali de lemne. Peste 140 de locații vizate de poliție Polițiștii din Alba și din alte 16 județe efectueaza miercuri, 28 septembrie, 146 de percheziții la mai multe persoane și firme care se ocupa cu taierile ilegale de lemne. …

- Corolevschi Adrian Marius si Mihnea Daniel Nastase a depus documentul de mediu pentru elaborarea unui PUZ in vederea introducerii in intravilan si reglementarea construirii pentru un teren din Corbu, judetul Constanta, fiind vorba de parcela A301 16 A301 17 A301 18, nr. Cadastral 114879. Suprafata parcelei…

- Peste 260.000 de hectare de padure inregistrate la Cadastru. Care este suprafața in județul Alba Peste 260.000 de hectare de padure, proprietate publica a statului roman, au fost iregistrate in sistemul integrat de cadastru și carte funciara, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara…

- Avionul de mici dimensiuni avea la bord doua persoane in momentul in care s-a prabusit, duminica, in Lacul Colibita din judetul Bistrita-Nasaud. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a primit un apel prin numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului au fost trimise mai multe echipaje de salvare,…

- In data de 19 august 2022, in jurul orei 13:10, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie domiciliata in Germania, cu privire la faptul ca, din cursul anului 2015, nu a mai ținut legatura cu fratele sau, DOROGA DORU (foto), in varsta de 45 ani, care are domiciliul in comuna Turdaș,…

- Un echipaj de interventie si stingere a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit in localitatea Valea Lunga, comuna Holboca. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati. In urma interventiei prompte a pompierilor militari, incendiul a fost…

- O femeie de 25 de ani a fost ranita dupa ce ar fi cazut din mașina in timpul mersului. S-a intamplat pe DN 64, in localitatea Ionești din județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, polițiștii rutieri din Dragașani au fost sesizați sa intervina la un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Azi, 6 august 2022, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, Michi Felician Ovidiu, in varsta de 59 de ani, din localitatea Camarașu, județul Cluj a plecat de la domiciliu la data de 1 august a.c., informand ca se indreapta spre comuna Lechința, din județul Bistrița-Nasaud,…