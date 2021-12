Direcția Silvică a ieftinit lemnul de foc pentru populație CARAS-SEVERIN – In contextul reducerii cotei de TVA pentru lemnul de foc de la 19 la 5%, carasenii vor da mai putin bani pe lemne! De exemplu, pentru lemnul de fag și alte foioase tari livrat din depozite, de la 265 la 235 lei/mc, iar la drum auto de la 190 la 168 lei/mc, ocoalele silvice practicand aceleași prețuri pentru lemnul de foc. „Am considerat firesc ca in plina iarna sa nu creștem prețul lemnului de foc, Caraș-Severinul fiind unul dintre județele in care populația se incalzește preponderent cu lemn de foc, asigurand astfel acces la resursa pentru cat mai mulți dintre semenii noștri.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

