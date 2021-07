Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la Geneva, in Elveția, a avut loc prima intalnire intre președinții american și rus, Joe Biden și Vladimir Putin. Discuțiile au avut loc in cadru privat și au fost urmate de conferințe de presa separate ale celor doi lideri.

- Companiile avia din Moldova au fost indemnate sa efectueze o analiza a riscurilor cu privire la survolarea in continuare a spațiului aerian Belarus. Anunțul a fost plasat pe pagina de Facebook a Autoritații Aeronautice Civile.

- In cadrul raportului, exista o rubrica intitulata Analiza de profunzime a unor spitale cu raportari iesite din tipar, unde este prezentata situati din spitalele din Constanta si Tulcea. Ministerul Sanatatii a facut public vineri raportul comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID…

- Braconaj piscicol in perioada de prohibitie. Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, aflati in timpul exercitarii atributiilor de serviciu in zona de vest a Golfului Musura, au descoperit in apa plase de pescuit de pescuit din fir textil si multifilament, cu captura de peste in acestea.Politistii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui spune ca va propune colegilor de guvernare sa elimine definitiv declarația de beneficiar real. Este vorba despre birocrație care afecteaza sute de mii de firme din Romania, a precizat Nasui.

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook un mesaj in care susține ca in cadrul coaliției de guvernare s-a decis ca declarația de beneficiar sa fie amanata pana pe 1 octombrie. Oficialul mai spune ca reușise sa elimine aceasta declarație, insa ea a redevenit obligatorie printr-un amendament…

- Procesul de relansare economica post-pandemie a continuat pentru a zecea luna la rand in aprilie, cu un ritm in accelerare ți cu cea mai buna dinamica din 2010, perioada inceputului ciclului economic post-criza, conform datelor PMI ale Markit Economics. In aceasta seara Markit Economics a…

- BVB Research Hub este o platforma cu informații utile despre companiile listate la BVB, esențiale in procesul investițional, prin care Bursa de Valori București iși propune sa creasca vizibilitatea emitenților și sa faciliteze accesul investitorilor la resurse de calitate. Radu Hanga, Președinte,…