Direcția Sanitar Veterinară a deschis centrele de efectuare a examenului trichineloscopic Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzau și-a adaptat programul de lucru in funcție de cerințele perioadei premergatoare Sarbatorilor de Iarna. Reprezentanții DSV Buzau au anunțat, pe pagina instituției, deschiderea centrelor de efectuare a examenului trichineloscopic, pentru carnea de porc. Și in acest an, DSVSA Buzau a deschis mai multe centre unde buzoienii […] Articolul Direcția Sanitar Veterinara a deschis centrele de efectuare a examenului trichineloscopic apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

