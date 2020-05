Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu 18.05.2020 se vor relua treptat activitatile de relatii cu publicul la toate serviciile publice comunitare, cu exceptia celor aflate in zone cu restrictii – carantinate. Prioritatea noastra este cresterea capacitatii…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17.03.2020, se suspenda activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretica și proba practica, la nivel național, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de…

- In perioada 09.04.2020 – 12.04.2020 la nivelul DRPCIV se va desfasura o activitate de mentenanta a sistemelor informatice, fapt pentru care serviciile oferite prin platforma online nu vor fi disponibile. In acelasi context, toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare…

- Serviciile publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au adaptat programul de relationare cu publicul si au adoptat o serie de masuri in conformitate cu prevederile Decretului prezidential din data de 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale art. 12 din…

- Valabilitatea documentelor emise de Politia Romana, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrari se prelungeste pana la incetarea starii de urgenta. MAI prezinta o lista…

- Activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretica si proba practica, la nivel national, se suspenda, incepand cu data de 17 martie 2020, pentru o perioada de 30 de zile.Decizia a fost luata, luni, de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor,…

- Directia Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, in perioada 11-31.03.2020 activitatile specifice de inmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se solutioneaza exclusiv in baza unei programari online. Programarile vor fi facute pe site-ul oficial al institutiei…

- Autoritatile au anuntat, astazi, ca activitatile din domeniul Inmatriculari si Permise de Conducere se vor efectua, in perioada 16 31 martie 2020, exclusiv in baza unor programari online.Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, in perioada 11 31.03.2020 activitatile…