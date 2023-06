Stiri pe aceeasi tema

- Rusia reduce gradual personalul de la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, pe care o ocupa din primele zile ale invaziei, a anunțat astazi Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR), potrivit Reuters si Ukrainska Pravda.

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca „ascunde” dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP. „Inamicul ocupa…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un thinktank american, spune ca armata Ucrainei a lansat o contraofensiva pe teritoriul ocupat de ruși in patru zone de pe linia frontului. Bloggeri militari ruși și ministerul rus al apararii vorbesc despre avansurile Kievului iar trupele ucrainene se pare…

- Un baraj de pe raul Nipru a fost aruncat in aer, inundand o parte din linia frontului aflata in sudul Ucrainei. Acesta alimenta cu apa peninsula Crimeea și centrala nucleara de la Zaporojie. Rusia și Ucraina se acuza reciproc.

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Comandamentul…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), capturata de Rusia in primele luni ale invaziei declansate in februarie 2022, va inceta sa utilizeze combustibil nuclear produs in SUA cat mai repede posibil, transmite joi agentia de presa Interfax, citand un responsabil rus,