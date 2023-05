Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean algerian a fost condamnat in Vrancea pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat, dupa ce a fost depistat intr-o gara din județ și nu a putut da niciun fel de informație legata de documentele de calatorie. Fapta, din iunie 2020, a avut un prim final abia anul acesta, dat fiind ca algerianul…

- Treizeci de copii cu masura de protecție speciala in structurile DGASPC Vrancea au participat vineri, 12 mai, la o campanie de informare și conștientizare asupra traficului de persoane organizata de Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO), in parteneriat cu Asociația Institutul pentru…

- CSM Adjud 1946 – Tractorul Nanești 11-0; Trotușul Ruginești – Victoria Gugești 0-7 Adjudenii amatori de fotbal au putut vedea la ei acasa un veritabil festival de goluri la finalul saptamanii trecute. Sambata, pe stadionul municipal, CSM 1946, cu orgoliul ranit dupa egalul de la Marașești care a scos-o…

- Locuitorii comunei Vanatori vor beneficia de alimentare cu gaze naturale. Autoritațile locale au scos la licitație un contract ce vizeaza proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari in cadrul proiectului „Infiintare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in satele Vanatori, Joraști, Mirceștii…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca aproximativ 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in institutiile de formare a agentilor de politie si subofiterilor, cererile de inscriere putand fi transmise incepand de joi. Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, pentru…

- La Galați, in anul 1881, și-a inceput activitatea operaționala una dintre primele patru sucursale inființate in teritoriu ale BNR, iar Consiliul de Administrație incuviința numirea domnului Antoniu Borghetti in funcția de director al Sucursalei Galați, fapt consemnat și in numarul din 5 martie 1881…

- Primaria Vulturu continua procedurile pentru introducerea unei rețele de alimentare cu gaze naturale in localitate. In acest sens, a scos la licitație achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „Inființare rețea de distribuție gaze naturale…