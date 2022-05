Directia Generala Anticoruptie: Diploma de integritate pentru un politist care a refuzat o mita de 8.000 euro de la un sofer baut

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci ani de procese, Curtea de Apel București a pronunțat, pe 20 mai, prima sentința in dosarul luptatorilor cu rol determinant in Revoluție pe dovezi fabricate, in care au fost inculpate 12 persoane, printre care și doi bistrițeni: George Avram, fostul viceprimar și city-manager al municipiului…

- Pana in acest moment nu s-a dispus continuarea urmarii penale fața de o persoana, transmite Parchetul General, referitor la dosarul deschis in urma morții omului de afaceri Ioan Crișan. In urma cu un an, Crișan a murit dupa ce mașina in care se urcase a explodat, in Arad, „Biroul de informare si relatii…

- Un politist din Rasnov a refuzat o mita de 300 de euro si a denuntat fapta la Directia Generala Anticoruptie. Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Reprezentantii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) au anuntat, joi, ca in perioada 12-13 mai s-a desfasurat o actiune de exhumare a doua dintre victimele Caminului spital pentru minori irecuperabili Pastraveni, in vederea efectuarii unei expertize…

- Dupa mulți ani de la primele semnale in presa locala (Exemple aici , aici și aici ) cu privire la faptul ca declarațiile de avere ale lui Ionel Arsene nu corespundeau in niciun fel cu stilul de viața al acestuia dar și cu sumele aparute in documentele respective, Agenția Naționala de Integritate a…

- Condamnare definitiva la 17 ani și 4 luni inchisoare – cauza SUPC-PICCJ ultraj in modalitatea omorului savarșit impotriva unui funcționar public (padurar) In continuarea comunicatului de presa din data 22 octombrie 2022, referitor la rechizitoriul prin care procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o hotarare definitiva, starea de incompatibilitate a medicului chirurg Salem Zahra, directorul medical al Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate in anul 2019.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, vineri, o cerere de anulare a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care Marius Cosmin Dumitru, primarul comunei doljene Simnicu de Sus, a fost declarat incompatibil. Hotararea instantei este definitiva.…