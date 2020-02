Direcția de Sănătate Timiș îndeamnă populația la calm în privința noului coronavirus Direcția de Sanatate Publica Timiș a informat, in aceasta dimineața, ca la nivelul județului nostru sunt 275 de persoane izolate la domiciliu, dupa ce au venit din zonele afectatate de coronavirus, și niciun caz care necesita carantina. De asemenea, reprezentanții instituției arata ca monitorizeaza, in punctele de trecere frontiera, fluxul de turiști care vin din […] Articolul Direcția de Sanatate Timiș indeamna populația la calm in privința noului coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Extradat recent in Romania, unul dintre cei mai periculoși interlopi de la noi, care de-a lungul anilor a semanat teroare in toate țarile europene in care și-a extins afacerile cu carne vie, a devenit o victima a virusului ucigaș COVID 19!

- Momente de groaza in Ucraina, acolo unde sute de oamenii au iesit in strada. Populatia este revoltata si protesteaza violent de teama infectiei cu coronavirus. Scenele de o cruzime iesita din comun au pornit dupa ce mai multe persoane au fost repatriate din Wuhan in estul Ucrainei.

- Guvernul Greciei va oferi un ajutor financiar in valoare de 2.000 de euro pentru fiecare cuplu care va avea un copil. Beneficiul se acorda in urma previziunilor alarmante potrivit carora populația Greciei ar putea scadea cu pana o treime in urmatori treizeci de ani, daca nu se vor lua masuri pentru…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) doresc o procedura unificata pentru a preveni raspandirea rapida a noului coronavirus din China, a declarat duminica ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters.

- Pe masura ce noul coronavirus se raspandeste in China si in jurul lumii, cercetatorii incearca sa afle care este originea acestui organism viral. Unul dintre noile studii pe acest subiect ajunge la concluzia ca virusul ar putea sa-si aiba originile la lilieci, transmite Live Science. In acest studiu,…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…