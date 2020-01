Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava a distribuit medicilor de familie primul lot de vaccin anti-HPV Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava a distribuit medicilor de familie primul lot de vaccin anti-HPV, destinat fetelor pentru care s-au depus cereri in anii 2017-2018. In cursul acestui an se vor distribui si dozele necesare vaccinarii fetelor pentru care s-au depus cereri in 2019. DSP Suceava recomanda parintilor fetelor cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani sa depuna la medicul de familie o cerere scrisa privind solicitarea vaccinarii. In marea majoritate a cazurilor, infectiile cu HPV sunt asimptomatice si nu progreseaza intr-o boala clinica. Infectia persistenta cu HPV poate evolua… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

