- Din datele transmise de Direcția de Sanatate Publica reiese ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 10 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(4 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse…

- 15 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (8 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize au fost raportate in ultimele 24 de ore de Direcția de Sanatate Publica Buzau. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 18 și 91 de ani. Potrivit aceleiași surse,…

- In ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 23 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (8 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize), TRANSMITE DirecȚia de Sanatate Publica Buzau. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 15 și 86…

- Direcția de Sanatate Publica transmite ca , in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 23cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2, dintre care 6 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize și 2 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța ca astazi a fost inregistrat decesul unei paciente in varsta de in varsta de 80 de ani, care a fost depistata cu Covid 19. Ea se prezentase la UPU a Spitalului Județean de Urgența Buzau cu simptomatologie respiratorie severa și a fost confirmata ca fiind infectata…

- Sapte focare de COVID-19 in judetul Buzau Foto: Gabriel Sava. În județul Buzau sunt active sapte focare de COVID-19, doua dintre ele fiind în secții ale Spitalului Județean de Urgența. Din datele facute publice de Direcția de Sanatate Publica Buzau…

- Astazi, 88 de pacienti confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu, transmite Direcția de Sanatate Publica Buzau, care precizeaza faptul ca la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienți sunt ocupate.…

- Alte 25 de persoane infectate cu Covid 19 au fost raportate astazi de Direcția de Sanatate Publica Buzau. Astfel, numarul total al buzoienilor infectați de la inceputul pandemiei și pana in prezent a ajuns la 1066. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 12 și 73 de ani și au fost internați…