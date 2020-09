Naguma Medical Supply a livrat astazi 1.107.100 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica Hunedoara.

Peste 85 de milioane de maști au fost livrate in țara pana la momentul de fața și Naguma continua livrarile zilnic pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de ele in cel mai scurt timp posibil.

Guvernul Orban a decis acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale.

In acest sens s-a…