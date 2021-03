Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Nicoara este, oficial, noul director al Direcției de Urbanism din Primaria Timișoara. Ea a mai condus „super-direcția” de Urbanism și Dezvoltare pe vremea fostului primar Nicolae Robu, dar a fost mutata inapoi la Direcția Dezvoltare. Nicoara s-a angajat in urma cu 28 de ani in Primaria Timișoara,…

- „Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea patrimoniului, Direcția urbanism-patrimoniu, dupa cum urmeaza: – Inspector, clasa I, grad profesional superior – Inspector,…

- Fostul șef al Biroului Locuințe, director interimar de ceva timp la Direcția Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse II Vest, este de cateva zile șef cu acte in regula la primarie. Mihai Boncea a caștigat concursul pentru post, fiind, de altfel, și singurul candidat.

- La fel ca administratia Robu, nici cea condusa de Dominic Fritz nu a reusit sa duca la bun sfarsit concursul pentu ocuparea functiei de secretar general al Primariei Timisoara. Concursul va fi reluat. De la pensionarea lui Ioan Cojocari, in iulie 2016, Primaria Timisoara nu a avut secretar titular pe…

- Ieri, primarul Andrei Carabelea și-a completat echipa de specialiști din executivul pietrean cu un nou arhitect șef. Andrei Ciubotaru a caștigat concursul din 2 martie organizat de Primaria Piatra-Neamț. El are 52 de ani, este absolvent al Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” și a profesat…

- Cele trei focare de COVID-19 au fost identificate de DSP la o cresa, o gradinita cu program prelungit si la o fabrica din Timisoara, un focar din Jimbolia fiind inchis. In total, in judet au ramas active 11 focare COVID-19, cu 172 persoane testate pozitiv, potrivit Agerpres. In plus, miercuri, primarul…

- Documentațiile legate de urbanism vor ieși pe poarta Primariei Timișoara cu mai multa intarziere in urmatoarea saptamana, pentru ca intreaga directie de specialitate a fost afectata de Covid 19. Inclusiv șefa Direcției de Urbanism a fost infectata, mare parte din personal este, de asemenea, afectata,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 42 cazuri noi de infectare (din care16 pacienti testați și diagnosticați in laboratoare private și 2 in unitați sanitare din alte județe. Pacienții au varsteintre9 aniși86 de ani. Ancheta epidemiologica…