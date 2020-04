Directia 5 Live pe vStage.ro Directia 5, una dintre cele mai iubite trupe din Romania, va invita la primul show live, online, pe vStage.ro pe 8 mai de la ora 19:00. Poti urmari un show direct de la tine de acasa pe vStage.ro Biletele costa 50 de lei si se gasesc pe iabilet.ro In mailul pe care il primesti de la iabilet.ro, gasesti un link de „Vezi online”. La ora de incepere a evenimentului, tot ce trebuie sa faci este sa apesi butonul acesta si vei fi purtat/a automat catre pagina de vStage a evenimentului unde te bucuri de concertul LIVE. vStage.ro este platforma online de streaming LIVE, sau nu, cu bilet sau nu, dedicata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

