Direcția 5 lansează „Vreau acasă” Direcția 5 lanseaza „Vreau acasa”, o balada sensibila cu un mesaj emoționant și un videoclip de poveste. „Vreau acasa” este compusa de catre Marian Ionescu și Florin Dumitrescu și transmite cele mai frumoase trairi și sentimente: dragostea fața de acel loc liniștitor – „acasa” și solidaritatea fața de lumea exterioara. Piesa este insoțita de un videoclip ce inglobeaza cele mai frumoase amintiri create alaturi de cei dragi. „Vreau acasa” se regasește pe cel mai recent album al trupei,„Muzica, flori și poezie”, material discografic ce conține piese precum „Lumea de mai multe ori”, „Din prima pana… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

