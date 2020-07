Direcția 5 lansează „Vine o vreme”, o piesă sensibilă cu un mesaj emoționant Direcția 5 lanseaza „Vine o vreme”, un single ce te poarta printr-o calatorie plina de nostalgie spre copilarie, cea mai pura perioada din viața unui om. Compusa de catre Marian Ionescu și Paul Catușanu, „Vine o vreme” este o piesa sensibila, cu un mesaj aparte, iar videoclipul transpune in imagini povestea emoționanta a versurilor. La inceputul acestei veri, Direcția 5 a lansat balada „Tu ești”, cel de-al treilea single ce se va regasi pe urmatorul album al trupei, alaturi de piese precum „Fii cum ești tu” și „Vreau acasa”. Albumul va fi disponibil din noiembrie 2020. Anul trecut, Direcția 5… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

