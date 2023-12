Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) este „Fotbalistul anului 2023” in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor, asta dupa ce-a ieșit pe prima poziție la toate cele cinci categorii. Cum fundașul central este pe lista de transferuri a celor mai importante cluburi din lume, Radu vorbește pentru GSP despre o posibila…

- Albaiulianul Nicolae Stanciu, capitanul echipei naționale, locul doi in ancheta GSP! Dragușin, cel mai bun fotbalist roman in 2023 Albaiulianul Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul echipei naționale a terminat pe locul secund in tradiționala ancheta a Gazetei Sporturilor, ajunsa la a 58-a ediție,…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul lui Genoa, a intrat in vizorul Barcelonei, care este pregatita sa-i achite clauza de reziliere, in valoare de 30 de milioane de euro. Dupa ce mai multe echipe din Serie A și Premier League și-au confirmat interesul pentru internaționalul roman, Barcelona a intrat…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist in apararea celor de la Genoa, a primit nota 7 in Gazzetta dello Sport pentru evoluția contra Veronei. „Și-a impins echipa de la spate și a inscris. Dreptul sau decisiv a deblocat jocul. Eficient in faza defensiva, ofertant pe atac”. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Florin Raducioiu, fost atacant important al echipei naționale povestește pentru Gazeta Sporturilor cum a inceput povestea lui in fotbalul profesionist. Raducioiu fiind singurul fotbalist roman care a evoluat in toate marile campionate ale Europei: Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța. Emisiunea…

- Inter și AC Milan s-ar fi interesat de Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa. Internaționalul roman cumparat de Genoa in ianuarie de la Juventus, cu 5,5 milioane de euro, ar putea face pasul la o echipa importanta din Europa. Milan și Inter s-ar fi interesat de el, insa Genoa ar cere…

- La scurt timp dupa ce numele „wonderkid-ului” Radu Dragușin a aparut colateral in scandalul de pariuri din Italia, Svetlana, mama stoperului de 21 de ani de la Genoa, a reacționat ferm, condamnandu-i pe cei care alatura numele fiului sau de posibili acțiuni ilicite. CONTEXT: Nicolo Fagioli, actor…

- Fotbalistul echipei Rakow, Bogdan Racovitan, a inscris doua goluri in meciul castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Radomiak Radom, antrenata de Constantin Galca, in etapa a zecea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.Racovitan a marcat in minutele 3 si 61.…