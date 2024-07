Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Guvernul a adoptat Ordonanța de modificare a legii 195/2002, care modifica modifica legea circulației. Astfel, polițiștii din Romania nu mai au voie sa dea „avertisment” șoferilor, care incalca regulile rutiere, ci sunt obligați sa dea amenda.

- Noile reglementari interzic polițiștilor sa dea avertismente conducatorilor auto care incalca in mod grav regulile rutiere. In loc de avertismente, șoferii vor fi sancționați cu amenzi usturatoare, conform noilor directive adoptate de Guvernul Romaniei.Ordonanța recent adoptata modifica Legea nr. 195/2002…

- Guvernul Romaniei a adoptat recent o Ordonanța de modificare a legislației rutiere, prin care se elimina posibilitatea polițiștilor de a acorda avertismente conducatorilor auto care incalca regulile rutiere majore. Noile reglementari interzic polițiștilor sa dea avertismente conducatorilor auto care…

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de vineri, 28 iunie 2024, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii sigurantei rutiere, initiata de Ministerul Afacerilor Interne. Modificarile vizeaza, in special, oferirea parghiilor legale necesare politistilor…

- In cadrul campaniei naționale de prevenire a accidentelor rutiere, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Oraștie au desfașurat, ieri, o activitate educativa la Școala Generala „Dr. Aurel Vlad”, din Oraștie (clasa pregatitoare). Scopul acestei acțiuni a fost de a-i invața pe cei mici regulile de baza…

- La data de 19 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Municipal de Siguranta Rutiera au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul municipiului Constanta, a transmis printr un comunicat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. In urma neregulilor constatate,…

- In aceste zile libere de care beneficiaza milioane de romani si zeci de mii de șoferi se vor afla pe drumurile si autostrazile tarii, sute de aparate radar vor fi active pe toate soselele din țara. Polițiștii nu se vor concentra doar pe arterele principale, ci vor monitoriza și pasajele pietonale sau…

- Marti, 9 aprilie, polițiștii rutieri din Cavnic, in colaborare cu reprezentanți ai R.A.R. Maramureș au executat, pe raza de competența, o acțiune pe linia verificarii starii tehnice a autovehiculelor. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, in valoare de 6.600…