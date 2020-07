Dipotatul Grămadă, cu bagajul făcut la uşa politichiei de Bahlui, mai dă o lovitură Nu mai spunem despre cum il tine el in functie pe doi derectori de mari spitale ale ministerului, trecem peste, si zicem sa mergem direct la ultima numire: aia cu nevasta pusa sefa in locul sotului, la Desepeaua sanitara ieseana. Gurile rele spun ca Gramada, care stie ca aventura lui politica se cam termina in toamna, la alegerile viitoare parlamentare, si-a negociat la maximum acum votul de sustinere pentru cabinetul Orban, asa ca nu mai are rost sa aiba si bun simt. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

