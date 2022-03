Diplomaţii europeni revin pentru consultări în dosarul nuclear iranian: Un acord este aproape, potrivit Londrei Diplomatii europeni care negociaza la Viena cu privire la dosarul nuclear iranian se vor intoarce in capitalele lor pentru consultari, a anuntat vineri sefa delegatiei britanice, apreciind ca s-ar putea ajunge la un acord, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de trei judecatori de la ICCJ reia, joi, dezbaterile, in mega dosarul de corupție in care fostul ministru Elena Udrea și fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, au fost condamnate la pedepse cu executare privind modul in care au participat la finanțarea campaniei…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri orientarile ce cuprind conditiile in care va putea suspenda fondurile europene ale statelor UE despre care considera ca incalca statul de drept, vizate fiind Polonia si Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedinta Georgiei, Salome Zurabisvili, a cerut miercuri Uniunii Europene ''o formula politica'' ce ar traduce in termeni politici, economici si institutionali vointa acestei tari de a se integra in UE, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șase partide de opoziție din Turcia au convenit sa revizuiasca legile și instituțiile electorale ale țarii, prin semnarea unui acord istoric menit sa puna capat celor aproape 20 de ani de putere ai președintelui Recep Tayyip Erdogan, potrivit MoneyReview.gr, care citeaza Finacial Times. Fii…

- Delegatiile Ucrainei si Rusiei au stabilit sa continue negocierile in urmatoarele zile, anunta oficiali de la Kiev si Moscova, dupa incheierea primei runde de discutii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboiul "nu este o solutie", a pledat joi ministrul iranian al afacerilor externe, imputand inca o data conflictul dintre Rusia si Ucraina "provocarilor" NATO, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul edil al Constanței, Radu Mazare, și fratele acestuia, Alexandru, au vorbit, luni, in fața judecatorilor instanței supreme, in dosarul in care ambii au fost achitați de prima instanța in mega-dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. Fii la curent cu…