Diplomaţii britanici vor primi maşini oficiale ''verzi'' Ambasadorii britanici din intreaga lume urmeaza sa primeasca masini oficiale noi, cu emisii reduse de dioxid de carbon, in incercarea de a deveni "cel mai verde serviciu diplomatic din lume", informeaza joi Press Association. Oficiul pentru Externe si Commonwealth (FCO) a inceput sa elimine treptat autovehiculele pe benzina conduse de soferi in cazul diplomatilor de rang inalt si sa le inlocuiasca cu modele Jaguar I-Paces complet electrice sau hibride. Ambasadele din Oslo si de la Vatican au primit deja noile vehicule, iar alte 30 de ambasade urmeaza sa primeasca astfel de modele pana in aprilie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Oficiul pentru Externe si Commonwealth (FCO) elimina deja treptat autovehiculele pe benzina pentru diplomatii de rang inalt, inlocuindu-le cu modele Jaguar I-Paces, complet electrice sau hibride. Ambasadele de la Oslo si Vatican au primit deja mașini noi, iar alte 30 de ambasade vor fi dotate…

