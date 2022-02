Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul Departamentului de Stat care se afla in prezent a […] The post Diplomatii americani ramasi in Ucraina, mutati in Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .