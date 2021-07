Mai mulți oficiali americani au raportat disconfort brusc sau dureri de cap, stari inexplicabile de rau similare cu cele suferite de angajații Ambasadei SUA in Cuba, intre 2016 și 2018. Austria și Statele Unite au declarat sambata, 17 iulie, ca investigheaza probleme de sanatate in randul diplomaților și altor oficiali americani din Viena, atinși de […] The post Diplomații americani de la Viena, loviți din nou de Sindromul Havanana first appeared on Ziarul National .