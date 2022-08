Stiri pe aceeasi tema

- China desfașoara exerciții și patrule militare in jurul Taiwanului „ca raspuns la conspirațiile dintre Taipei și Washington”. Despre aceasta a anunțat reprezentantul Zonei de Est a Comandamentului de Lupta al Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA), colonelul senior Shi Yi, transmite TASS. „Zona…

- China a anuntat luni ca a organizat noi exercitii militare in jurul Taiwanului, unde cinci congresmeni americani se afla in prezent in vizita, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Statele Unite nu au legaturi diplomatice oficiale cu Taiwanul dar sunt obligate prin lege sa asigure insulei guvernate democratic mijloace de a se apara.China a anuntat luni ca a organizat noi exercitii militare in jurul Taiwanului, unde cinci parlamentari americani se afla in prezent in vizita. "La…

- China si Thailanda au inceput, duminica, exercitii militare comune in nord-estul Thailandei, primele exercitii de acest fel dupa o lunga pauza, pe fondul pandemiei de Covid, a anuntat armata thailandeza, relateaza AFP, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Taiwanul urmeaza sa organizeze saptamana aceasta exercitii militare - cu munitie reala - de simulare a apararii insulei de o invazie chineza, anunta luni oficiali, in contextul in care China efectueaza noi exercitii militare in zona insulei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.…

- Fortele armate chineze au efectuat recent exercitii militare de pregatire operationala, patrulare si lupta maritima si aeriana in apropiere de Taiwan, a informat vineri comandamentul teatrului estic al Armatei de Eliberare a Poporului (denumirea oficiala a armatei Chinei - n. red.) intr-un comunicat…

- Fortele Aeriene din Taiwan au mobilizat, luni, avioane de vanatoare pentru a intercepta zeci de aeronave militare chineze care au patruns in zona taiwaneza de aparare aeriana, informeaza agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…