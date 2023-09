Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a cantat la chitara piesa Hoochie Coochie Man a lui Muddy Waters, la evenimentul de lansare a Inițiativei Globale de Diplomație Muzicala, care a avut loc la Departamentul de Stat. Momentul, care a fost ulterior postat de oficialul american pe contul sau de Twitter,…

- Secretarul american de stat considera ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Antony Blinken spune ca SUA urmaresc exercitarea rolului lor de lider in aceasta perioada cu „modestie" pentru a castiga „increderea" altor tari, consemneaza EFE,

- Secretarul de stat american Antony Blinken a vazut cu ochii sai unul dintre locurile unde soldatii rusi care au ocupat Ucraina au comis atrocitati, potrivit CNN, conform news.ro.Inaltul diplomat american a vizitat o scoala din Yahidne, la circa doua ore spre nord de Kiev, unde soldatii rusi au tinut…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a sosit miercuri in capitala ucraineana intr-o vizita oficiala, a informat presa ucraineana, preluata de agentia EFE. Vizita are loc in a patra luna a contraofensivei incepute de ucraineni impotriva pozițiilor deținute de ruși. In aceasta dimineata s-a…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, "a transmis sprijinul de neclintit al Statelor Unite" intr-o convorbire telefonica miercuri cu președintele Nigerului, Mohamed Bazoum, care a fost reținut de garzile prezidențiale in interiorul palatului sau, a precizat Departamentul de Stat, informeaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia il ocupase initial in timpul invaziei sale, insa Kievul va trebui sa duca o "lupta foarte grea" pentru a elibera si mai mult teritoriu, informeaza duminica Reuters, conform Agerpres."A…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken considera ca ”drama” sefului gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin s-a incheiat, relateaza CNN.”Nu cred ca am vazut ultimul capitol in aceasta drama”, a declarat Blinken NBC News. CITESTE SI Bombele cu dispersie – Razboiul urmeaza sa fie…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…