- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- "Denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene este o chestiune care trebuie in mod fundamental rezolvata intre SUA si Coreea de Nord prin intermediul negocierilor", a declarat Moon la o reuniune a guvernului sau. "Insa, in asteptarea ca discutiile si comunicatiile intre Nord si SUA sa fie…

- Un oficial de la Seul a anuntat joi ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a spus ca doreste sa denuclearizeze peninsula in timpul primului mandat al presedintelui american Donald Trump si ca a fost de acord sa gazduiasca al treilea summit cu omologul sau sud-coreean, luna aceasta, la Phenian, scrie…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a multumit liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru sustinerea sa si a promis ca va continua cooperarea pentru dezarmarea nucleara a peninsulei coreene. "Kim Jong-un declara o sustinere neclintita fata de presedintele Trump. Va multumesc, domnule Kim.…

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Intalnirea de la Singapore dintre președintele SUA și dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a fost interpretata de presa internaționala drept un spectacol al concesiilor americane. Mai precis, subliniaza Bild, in timp ce Trump a incasat procentele de imagine, liderul de la Phenian s-a ales cu partea adevarat…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket...

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…